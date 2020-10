Ski-Start: Hochspannung auf der Kristall-Jagd!

Die meistgenannten Favoriten aufs große Kristall sind Alexis Pinturault (Sölden-Sieger 2018 und 2019) und Henrik Kristoffersen (in Sölden noch nie am Stockerl). Pinturault bremst die Erwartungen für Sonntag: „Ich bin dieses Jahr bisher wenig Ski gefahren, noch nicht bei hundert Prozent.“ Kristoffersen scharrt in den Startlöchern: „Ich will diese Saison mehr Konstanz zeigen, das wird der Schlüssel zum Erfolg.“ Die Schweizer, die ja letzte Saison im Nationencup Österreich entthront haben, schicken zwei gefährliche Außenseitertipps ins Rennen: Marco Odermatt und Mauro Caviezel. Denn jeder weiß: Seit Hirscher nicht mehr da ist, ist alles offen. Mit Kilde hatte ja auch fast niemand gerechnet