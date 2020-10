Brignone: „Bin noch nicht am Plafond angekommen“

Kein Wunder, dass Brignone von einer „fantastischen“ Saison spricht, auch wenn sie die eine Hundertstel heute noch „magerlt“. Doch für die 1,68 m große Italienerin, die am französischen Nationalfeiertag 14. Juli geboren ist und deshalb von Kindheit an ihre Geburtstage in Frankreich verbringt, ist das erst ein Anfang. Obwohl sie 2007 mit 17 im Weltcup debütiert hat und kürzlich schon 30 geworden ist. Sie wolle sich in allen Disziplinen weiter verbessern und auch im Slalom noch deutlich zulegen, betonte die Rossignol-Allrounderin, die von ihren Eltern sowie Bruder Davide forciert wird. „Ich bin noch nicht am Plafond angekommen.“