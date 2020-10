India Oxenberg: So entkam sie dem Horror-Sex-Guru

Die Frauen in der sogenannten DOS-Gruppe wurden von Raniere sogar gebrandmarkt. In einem Video des US-Magazins „People“ berichtet die Tochter der „Denver Clan“-Schauspielerin nun zum ersten Mal über das traumatische Ereignis: „Zwei Frauen hielten meine Hände und Füße fest, damit ich nicht zucke. Dann haben sie mir die Initialen NXIVM in meine Intimregion eingebrannt. Ich habe geweint, aber nicht aus Schmerz. Weil ich keine Wahl hatte, ‚Nein‘ zu sagen.“ Was sie damals nicht wusste, war, dass das krude Tattoo ihren Guru repräsentieren sollte. „Uns wurde gesagt, es sei ein Symbol der Elemente und würde uns zusammenschweißen. Wir litten an Schlafmangel, waren halb verhungert und wurden dazu gezwungen, gebrandmarkt zu werden.“