Arbeit am Bauernhof: 3000 Freiwillige auf Facebook

Zuschlag für Paare mit Bauernhof-Erfahrung

Am Ende entschloss er sich für zwei junge Paare mit Erfahrung in der Landwirtschaft. „Es handelt sich um Personen, die sich für Kreislaufwirtschaft, Müllreduzierung und für Selbstständigkeit in der Produktion einsetzen. Ich hoffe, etwas von ihnen lernen zu können“, so Mazza, der auf seinem Bauernhof allein lebt.