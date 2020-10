So nutzen Rechtsextreme Instagram zur Rekrutierung

Versteckte Codes und Symbole

Hashtags und Emojis seien ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Influencerinnen mischten harmlose Hashtags mit rechten Sprachcodes und Symbolen. Herzen in den Farben der Reichsflagge oder Runenzeichen in den Biografien der Nutzer seien häufig benutzte Codes der Szene auf Instagram. Die Recherche zeigt zudem, dass Sportevents, Rap-Musik oder Kleidungsmarken mit Bezug zur rechten Szene aktiv auf Instagram beworben werden, um junge Leute an sich zu binden, erst online, später auch offline.