Wenninger-Tor! Bayern holen 6. Sieg im 6. Spiel

Bayern München ist in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga auch nach der 6. Runde makelloser Tabellenführer. Die Münchnerinnen feierten am Sonntag mit dem ÖFB-Teamduo Carina Wenninger und Sarah Zadrazil bei 1899 Hoffenheim einen 4:0-Erfolg. Wenninger erzielte nach einem Corner in der 79. Minute den dritten Treffer und ihr erstes Saisontor. Bei den Gastgeberinnen spielten mit Nicole Billa (bis 69.), Katharina Naschenweng (bis 86.) und Laura Wienroither drei ÖFB-Kickerinnen.