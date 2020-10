Hülkenberg: Wilder Ritt statt Kaffee-Klatsch

Nico Hülkenberg ist zurück in einem Formel-1-Auto. Zum zweiten Mal in dieser Saison sprang der Deutsche als Ersatzpilot für einen Racing-Point-Fahrer ein. Vor dem Großen Preis der Eifel fiel der Kanadier Lance Stroll wegen Krankheit aus. Da sich der Rheinländer ohnehin in der Region aufhielt, beorderte ihn Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer am Samstagvormittag an die Strecke. Seit Hülkenbergs Ausfahrten in Silverstone wurde am Auto aber einiges umgestellt - es wurde ein wilder Ritt statt eines Kaffee-Klatschs.