Die fünf wichtigsten Fragen zur Wien-Wahl

Die einfachste Möglichkeit ist, per Briefwahl zu wählen. Die (wichtig: unterschriebene!) Wahlkarte muss bis spätestens am Wahltag, dem 11. Oktober 2020, um 17 Uhr per Post oder durch einen Boten (das können auch Angehörige sein) bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Die Adresse ist auf der Wahlkarte aufgedruckt. Sie kann auch am Wahltag in jedem Wahllokal bis 17 Uhr abgegeben werden.