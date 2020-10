Salzburg bindet 19-jährigen Stürmer langfristig

„Junior ist ein junger, ehrgeiziger und immer positiver Typ, der sich in den letzten Jahren bei uns in Salzburg richtig gut weiterentwickelt hat. Er hat viele Anlagen, die perfekt zu unserer Art von Fußball passen, und wir sind überzeugt davon, dass aber noch viel mehr in ihm steckt, weshalb wir ihn auch langfristig an uns gebunden haben“, schwärmt Sportdirektor Christoph Freund.