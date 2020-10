Ihr Wegweiser durch das Reise-Chaos

„Wir als Veranstalter können Kunden nur Buchungen anbieten, bei welchen wir die Leistung auch tatsächlich erbringen können“, so TUI-Chef Gottfried Math. „Auch für uns ist klar, dass das Kundenwohl Vorrang hat“, ergänzt Walter Krahl, Boss der Reisebürokette Ruefa. Hat man jedoch eine Individualreise gebucht, also Flug und Hotel separat, so besteht kein Anspruch auf Rücktritt von den Verträgen. Man kann zwar versuchen, Kulanzlösungen mit Airline und Hotel zu finden, das gelingt aber selten.