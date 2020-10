Retter verkuppeln „Resi“ mit einsamem „Merlin“

In der sprichwörtlichen letzten Sekunde hüpfte Edelschwein „Resi“ dem Fleischer von der Schlachtbank. Und darf im Tierschutzhaus in Vösendorf, Bezirk Mödling, ein neues Leben beginnen. Sie soll das an der Seite von „Merlin“ tun, einem einsamen Ex-Labor-Eber.