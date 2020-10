Unerziehbarer Rabauke | Ludwigs Flirt

Unerziehbarer Rabauke: Ja, so haben es viele erwartet, nein, befürchtet: Donald Trump werde seine Corona-Infektion dazu benützen, den Helden zu spielen. Das konnte er sich bei seinem Geisteskind Bolsonaro abschauen: Der brasilianische Amtskollege Trumps, ein mindestens ebenso schlimmer Corona-Verharmloser wie der Amerikaner, gibt sich seit seiner Genesung als großer „Besieger“ des Virus. Trump, noch nicht genesen, aber zurück im Weißen Haus, präsentierte sich gestern als „Bezwinger“ von Corona. Was sagt man da? Etwa das, was „Krone“-Außenpolitiker Kurt Seinitz kommentiert, wenn er darauf verweist, dass sich Trump nach eigener Aussage „nicht einsperren lassen“ wolle. Und zum Schluss kommt: Die mahnenden Lehren, die er nach eigenen Worten aus dieser Infektion gezogen hatte, sind schon wieder vergessen. So ist das halt bei Schwererziehbaren. Man darf, ja muss wohl über diese Schlussfolgerung hinausgehen: Dieser 74-jährige Rabauke ist unerziehbar, da ist Hopfen und Malz verloren. Manche meinen: Verloren ist auch Amerika.