Hailey Bieber wollte Justin Bieber nicht küssen

„Es war schwierig für mich, zu verstehen, wie ich eine solche Beziehung führen konnte, die von allen Augen verfolgt wurde“, erklärte Hailey Bieber nun im Interview mit der italienischen „Vogue“. „Aber es kommt eine Zeit, in der du der Realität ins Auge blicken und zugeben musst, wer du bist. Das konnte ich lange Zeit nicht. Ich konnte ihn nicht in der Öffentlichkeit küssen. Mir gefiel die Vorstellung nicht, dass uns Leute in diesen intimen Momenten beobachten.“