Seto: Eine „unsportliche“ Affäre im Liebeshotel

Ja, man muss sich anschauen, wen man als Werbebotschafter engagiert. Man kann damit nämlich ganz schön ins Fettnäpfchen treten. So geschehen in Japan, mit Olympia-Star-Schwimmer Daiya Seto, der eigentlich die Einigkeit seines Landes in Sachen Olympia demonstrieren soll. Ausgerechnet er wurde öffentlich bei einem Seitensprung erwischt.