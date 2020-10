LINKS: „Unser Programm stammt von Ökonomen“

Wie LINKS ihr Programm finanzieren würde? „Es gibt in Österreich enorm viel Vermögen, das bei ganz wenigen ganz reichen Leuten konzentriert ist. Wenn man das mit nur einem Prozent besteuern würde, könnte man die Mindestsicherung fünf Jahre lang auszahlen“, behauptet Gülcü und kreidet etwa Swarovski an, die trotz Entlassungen Dividenden an ihre Aktionäre ausbezahlt haben. Wenn es mit dem Gemeinderat nichts wird, dann „wollen wir in möglichst viele Bezirksvertretungen kommen“, so Gülcü, und zeigen, was linke Politik auf lokaler Ebene kann.