Transfer-Ticker: Dänen wollen Harnik, RB holt Star

Wer geht - und wer kommt in letzter Minute? Heute, 24 Uhr schließt in den Europas Fußball-Ligen das Transferfenster. Zahlreiche Klubs wollen sich für die Saison 2020/21 noch verstärken, andere ihr Budget in Corona-Zeiten mit Spielerverkäufen entlasten. Mit dem Transfer-Ticker von sportkrone.at verpassen Sie am spannenden Deadline-Day keinen Wechsel.