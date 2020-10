„Virus-Polizei“: Schon 28.000 Razzien in Lokalen

Eingangstür versperrt, die zugleich Notausgang ist

Die spektakulärsten Einsätze an diesem Partywochenende: In der Bundeshauptstadt wurde in einer Shisha-Bar auch nach 1 Uhr noch wild gefeiert. Der Betreiber versperrte den Kontrollorganen kurzerhand die Eingangstüre, die zugleich der Notausgang (!) des Lokals ist. Jugendliche Gäste zeigten sich aggressiv.