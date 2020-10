„Super Mario Bros. 35“: Es kann nur einen geben!

Nintendo hat anlässlich des 35. Geburtstags seines Jump‘n‘Run-Helden Super Mario eine Neuinterpretation von „Super Mario Bros.“ veröffentlicht. In „Super Mario Bros. 35“ erinnert alles an den NES-Klassiker - mit einem großen Unterschied: Diesmal dürfen bis zu 35 Gamer gleichzeitig antreten! Sie liefern sich ein Rennen gegen die Uhr. Und am Ende kann es nur einen Mario geben, der siegreich aus dem Wettkampf hervorgeht.