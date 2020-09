U-Ausschuss startet mit dem ersten Streit

Auch Alexander Petschnig von der FPÖ-Fraktion übte Kritik an Dunst: „Es gefällt mir nicht, welche Linie hier eingeschlagen wird.“ Ihn ärgert zudem, dass die Ersatzmitglieder nicht im Ausschuss-Raum sitzen dürfen, sondern nur in einem Extra-Kammerl die Übertragung verfolgen können. „Dort gibt es nicht einmal Tageslicht“, meint Petschnig. Außerdem schwebe die Idee in der Luft, die Beweismittel-Unterlagen nicht elektronisch zu übermitteln, sondern in einem Datenraum zur Verfügung zu stellen. „Nicht sehr professionell“, lautet sein Urteil.