Salzburg AG will bei Windpark einsteigen

Rund 20 Prozent der Anteile an der Gesellschaft will der Energieriese kaufen. Zumindest der Aufsichtsrat gab dafür bereits grünes Licht. Marcus Scherer, Geschäftsführer der erst im Februar gegründeten Windsfeld GmbH, will noch verhandeln. „Wir ergänzen uns gut. Natürlich ist es von Vorteil, dass die 110-kV-Leitung der Salzburg AG vorbeiführt“, sagt Scherer, der vergangene Woche mit den Windmessungen am Windsfeld begann. In zwei Jahren sollen erste Ergebnisse vorliegen. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP): „Ein gutes Projekt, in vorbelastetem Gebiet.“