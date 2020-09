Corona: Feuerwehr forciert E-Learning

Dutzende verschiedene Kurse können Florianis an der Landesfeuerwehrschule absolvieren. Ehe es an die praktische Ausbildung geht, heißt es aber, viel Theorie büffeln. Dieser Teil fand bisher im Lehrsaal statt. „Weil dort aber das Risiko einer Corona-Ansteckung erhöht wäre, musste mit Beginn des Lockdowns im Frühjahr eine Lösung gefunden werden“, erklärt Leiter Josef Bader. Mit Christian Faymann hat der Landesfeuerwehrverband zum Glück einen Computerspezialisten in seinen Reihen. In nur acht Wochen etablierte der Experte eine E-Learning-Plattform. „Normalerweise benötigt man für ein solches Projekt ein gutes halbes Jahr“, schildert der Profi.