Fünf Hundewelpen aus Mülltonne gerettet

Verletzte Wildtiere, verwaiste Babykatzen, kranke Hunde-„Senioren“: In Parndorf landen Tiere, die Hilfe brauchen oder, oft nach Jahren, unerwünscht sind. Unerwünscht waren offensichtlich auch die fünf Hundebabys, die Unbekannte frühmorgens vor rund einer Woche in der Restmülltonne vor dem Tierheim „entsorgt“ haben. Gott sei Dank fand ein Mitarbeiter die bereits schwer unterkühlten Fellknäuel und rettete ihnen so das Leben.