Thiem ein Mitfavorit - Fragezeichen bei Bällen

An der Favoritenrolle Nadal ändert weder das etwas, noch sein frühes Aus in Rom. In seinem „Wohnzimmer“ und im „best of five“-Sätze-Modus auf Sand ist der Spanier auch mit 34 nach wie vor der klare Sieganwärter. Djokovic mit seinen 31 Siegen aus 32 Matches in diesem Jahr und Thiem sind seine schärfsten Herausforderer.