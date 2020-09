AK Studie: Heizöl ist in Tirol am teuersten

Die Heizölpreise in Österreich sanken in den letzten Monaten deutlich. So nahmen diese alleine zwischen August und September 2020 um vier Prozent ab. Während der österreichweite Durchschnittspreis am 10. August noch bei 57,16 Euro lag, waren es am 10. September 54,48 Euro (inkl. MwSt. für 100 Liter bei einer Abnahme von 3000 Litern). Für die Konsumenten ergab sich eine deutliche Ersparnis. Aber: Das West-Ost-Preisgefälle, das in Zusammenhang mit Heizölpreisen schon seit Jahren beobachtet wird, blieb weiter bestehen. So kosteten 100 Liter in Tirol durchschnittlich 59,01 Euro, während in Kärnten 53,32 und in Oberösterreich 52,93 Euro zu bezahlen sind.