Neue Bluetooth-Lücke gefährdet Milliarden Geräte

Das Problem mit Bluetooth Low Energy: Stellen zwei vorher bereits verbundene Geräte im Zuge des „Reconnect“-Prozesses eine neue Verbindung her, ist die Authentifizierung nicht vorgeschrieben, sondern optional. Dadurch können Angreifer es umgehen, sich mit einem Gerät beim Herstellen der Verbindung zu authentifizieren, und sich so in die Bluetooth-Schnittstelle eines anderen einklinken.