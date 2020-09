Facebook holt sich erfahrenen Manager für Libra

Das Libra-Konsortium hatte im April seine Pläne für die Digitalwährung geändert, um auf diese Weise leichter eine Zulassung für das Vorhaben zu erhalten. Neben einer anders zugeschnittenen Version des ursprünglich vorgesehenen Digitalgelds sollen auch Formen sogenannter „stablecoins“ eingeführt werden, die an einzelne Währungen gekoppelt sind. Die EU-Kommission will Cyber-Devisen wie Libra in Europa streng regulieren.