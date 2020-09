Warum eine Konsole ohne Laufwerk tückisch ist

Gamer wären Hersteller-Shop ausgeliefert

Wer eine Konsole ohne Laufwerk kauft, bindet sich also an die Online-Spieleshops der Hersteller und seine Spielebibliothek in weiterer Folge an sein Konto. Ein Weiterverkauf oder auch Verleih von auf diesem Weg bezogenen Spielen wird damit unmöglich, der Kunde kann sich nur noch direkt beim Konsolenhersteller mit Spielen versorgen, der nun bei jedem Verkauf - die Marktplätze funktionieren ähnlich wie Apples App Store - etwas verdient.