TikTok: Trump „nicht glücklich“ mit geplantem Deal

Trump verlangt Verkauf bis 20. September

Trump stellte Bytedance ursprünglich vor die Wahl, sich entweder am US-Markt von Tiktok zu trennen, oder ein Aus der App in den USA in Kauf zu nehmen. Trump bezeichnet Tiktok als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von Amerikanern kommen könnten. Tiktok und Bytedance bestreiten dies.