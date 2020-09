Deutsche Bundesliga startet mit Fan-Testbetrieb

Die deutschen Bundesländer haben sich auf eine sechswöchige, probeweise Rückkehr der Fans in die Stadien und Hallen geeinigt. 1.000 Zuschauer sind demnach in sämtlichen Stadien und Hallen erlaubt, bei größeren Anlagen liegt die Grenze bei 20 Prozent der jeweiligen Kapazität. Am kommenden Wochenende startet die Fußball-Bundesliga.