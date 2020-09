Sturm beklagt „wirtschaftliche Katastrophe“

„Macht keinen Unterschied“

Sturm habe in Abstimmung mit den Behörden viel in das Covid-Präventionskonzept investiert, so Tebbich. „Das gesundheitliche Risiko ob 3.000 oder 8.000 Zuschauer, so wie es das Konzept vorsieht, macht keinen Unterschied“, betonte er. Sturm muss nun umdisponieren. Bis (morgigen) Mittwochvormittag haben alle Abonnenten das Recht, ihre Dauerkarte ohne finanzielles Risiko stillzulegen. Aus dem verbleibenden Pool werden jene 1.000 ausgewählt, die ihre Abos als erste abgeschlossen haben. Alle Abonnenten, die außerdem auch Mitglieder sind, dürfen ebenfalls ins Stadion.