Alicia Keys besingt die stillen Helden des Alltags

Frühe Karriere

„Die Leute erwarten großartige Musik. Und diese Erwartung will ich erfüllen“, sagt die 39-Jährige zuvor im dpa-Gespräch über ihr siebentes Studioalbum. Die im New Yorker Arbeiterviertel Hell‘s Kitchen geborene Sängerin unterschrieb schon als Teenager ihren ersten Plattenvertrag. Ihr Debütalbum „Songs In A Minor“ schaffte es 2001 direkt auf Platz eins der US-Charts, bescherte ihr fünf Grammys und den weltweiten Hit „Fallin‘“. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Keys (“Empire State Of Mind“, “Girl On Fire“) auch als Schauspielerin und moderierte zweimal die Grammy-Verleihung.