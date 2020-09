Thiem: Habe noch keine einzige Sekunde geschlafen!

Dank der 1990 Zusatzpunkte setzte sich Österreichs Aushängeschild in der Weltrangliste deutlich vom Vierten Federer ab und fand punktemäßig Anschluss an das Topduo. Auf den Zweiten Nadal fehlen etwa nur noch 725 Zähler. „Ehrlich gesagt habe ich an die Weltrangliste noch überhaupt nicht gedacht. Ich habe bei den US Open von Anfang an meine Chance gewittert, von dem her waren alle meine Gedanken bei dem Turnier“, erläuterte Thiem. Nach seinem Triumph in Flushing Meadows wird der 27-Jährige neben Rom auch auf ein Antreten in Hamburg verzichten.