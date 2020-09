Djokovic: „Titel mehr verdient als jeder andere“

Novak Djokovic verlautbarte: „Ich habe mir das Finale bis zum Ende des vierten Satzes angesehen. Zverev war die ersten beiden Sätze beeindruckend, Kompliment an ihn und auch an Dominic. Beide haben große Tennis-Qualitäten und können auf allen Belägen Titel und Grand Slams gewinnen. Unabhängig von der Rivalität zwischen den Beiden und dem großartigen Kampf, den sie sich geliefert haben, haben sie ein großes Herz gezeigt und viele Tennisspieler inspiriert. Sie haben demonstriert, was am meisten zählt, ‘Liebe und Respekt füreinander‘. Thiem hat den Titel wahrscheinlich mehr als jeder andere verdient. Ich weiß aus Erfahrung, dass der erste Grand-Slam-Erfolg eine große Erleichterung ist. Man fängt an, mehr an sich zu glauben und hat weniger Druck.“