Verstappen rät Gasly von Wechsel zu Red Bull ab

Verstappen ist langfristig an Red Bull Racing gebunden, Gasly fährt in diesem Jahr für das zweite von dem Getränkeunternehmen dirigierte Formel-1-Team AlphaTauri. In der vergangenen Saison war der Franzose mit dem Red-Bull-Auto überhaupt nicht zurechtgekommen und wurde nach der Sommerpause und aufgrund mäßiger Leistungen durch den Thailänder Alexander Albon ersetzt. Der war davor für das Schwesternteam Toro Rosso gefahren, das mittlerweile eben AlphaTauri heißt.