Maurer ist jedenfalls überzeugt, dass der Hass im Netz in Zukunft abnehmen werde. Über ihre eigenen Erfahrungen: „Der Hass im Netz begleitet mich schon immer“, erinnert sie sich zurück an das Jahr 2009, damals war sie gerade Spitzenkandidatin bei den ÖH-Wahlen. Seither habe der Hass aber an Brutalität zugenommen, räumt Maurer ein. Weiters erklärt sie, warum die vorgesehene Strafhöhe von bis zu zehn Millionen Euro Plattformbetreiber wie Facebook und Twitter wehtut, und sie verrät, warum die Regierung so lange verhandeln musste, bis es zu dem nun präsentierten Gesetz kommen konnte.