Krise bringt Modernisierungsschub für Arbeitswelt

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter erklärte anlässlich einer Veranstaltung unter dem Namen „#futurework20“ in Berlin: „Wir haben in der Krise einen massiven Modernisierungsschub in der Arbeitswelt erlebt.“ Investitionen in die Digitalisierung seien Investitionen in die Zukunft." Dies trage entscheidend zur Anpassungsfähigkeit der Unternehmen bei. Flexibilität habe sich für Unternehmen wie Beschäftigte als entscheidender Vorteil erwiesen.