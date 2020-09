Neun Neue! Aufsteiger Ried will sich etablieren

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen WSG Tirol endet für die SV Ried ein über dreijähriges Dasein als Zweitligist. Die Innviertler, die geich neun neue Spieler holte, spielen wieder in Österreichs Fußball-Oberhaus - und geht es nach Trainer Gerad Baumgartner, dann soll das noch lange so bleiben. „Wir wollen an alte Erfolge anschließen und zu einem beständigen Bundesliga-Club werden“, sagte Baumgartner.