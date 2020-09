Niederlande verliert Hit gegen Italien

Willi Ruttensteiner erreichte als Israel-Teamchef mit dem 1:1 (0:1) in Netanya gegen die Slowakei auch im zweiten Match ein Remis, bereits am Freitag hatte das Endresultat in Schottland 1:1 gelautet. Beim Gäste-Treffer von Michal Duris (14.) funktionierte die Abseitsfalle nicht. Doch Hoffenheim-Legionär Ilay Elmkies traf in der Nachspielzeit zum verdienten 1:1. Und Eran Zahavi hätte sogar fast noch den Siegtreffer für die Israelis erzielt, aber Tormann Marek Rodak lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch an die Stange. Schottland übernahm mit einem 2:1 (1:1) in Tschechien die Tabellenführung in der Gruppe 2.