Xaver Schlager und der NBA-Star

Daher ist es der Wolfsburg-Legionär in Norwegen positiv angegangen (“nach so einer langen Pause war es wichtig, einfache Dinge zu machen, Sicherheit zu gewinnen, das war mein Ziel, so bekommt man Selbstbewusstsein„) - und auch die Mannschaft: „Wir waren sehr gut vorbereitet, jeder weiß, was seine Aufgabe ist, was der Trainer verlangt. Jeder hat sich reingehaut, ist für den anderen gelaufen - man hat richtig gemerkt, dass die Mannschaft will, darum waren wir sehr dominant, das hat mir getaugt.“