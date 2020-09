Österreich abgeschlagen hinter Zwergstaaten

Denn während die Download-Geschwindigkeit der 100 „schnellsten“ Länder im Vergleich zum Vorjahr um 28,61 MBit/s zulegen konnte, waren es bei den 100 Ländern am unteren Ende des Rankings, darunter vornehmlich Ländern aus Afrika und dem Nahen Osten, nur 1,54 MBit/s. So beträgt die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit im letztplatzierten Sudan etwa 0,58 MBit/s - das Herunterladen eines fünf Gigabyte großen Filmes dauert dort somit 19,31 Stunden. Ähnlich schaut es bei den an vor- und drittletzter Stelle platzierten Ländern aus, dem Jemen (0,65 MBit/s, 17,23 Stunden) und Turkmenistan (0,74 MBit/s, rund 15,26 Stunden).