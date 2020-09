LASK gegen Regensburg erstmals wieder vor Fans

Der LASK wird also im Testspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag (16.00 Uhr) erstmals seit März wieder vor Fans spielen. Wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab, werden im Gugl-Stadion Teile der Arena geöffnet sein, wenige hundert Fans werden erwartet. Am Spieltag bleiben die Stadionkassen geschlossen, der Online-Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer läuft noch bis Samstag.