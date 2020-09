Bundesheer testet jetzt IT-Kenntnisse der Rekruten

Lesen, Rechnen, Schreiben - und IT

Auch der Milizbeauftragte Erwin Hameseder lobte das Projekt, schließlich könnten die Rekruten nicht früh genug sensibilisiert werden. Neben Lesen, Rechnen und Schreiben bilde die digitale Kompetenz die vierte Grundfertigkeit. „Diese müssen wir auf allen Ebenen fördern“, so Hameseder, der in diesem Zusammenhang auch die Potenziale, die bei der Miliz „schlummern“, ins Treffen führte. „Diese müssen wir heben und nutzbringend abrufen“, meinte der Milizbeauftragte in Richtung Tanner.