Herzogin Kate wird als Schnäppchen-Queen gefeiert

Gemeinsam mit einer Expertenjury hat die Herzogin von Cambridge aus 31.598 Einsendungen 100 Gewinner des Fotowettbewerbes „Hold Still 2020“ ausgewählt. Die Gewinner-Fotos, die sich alle mit Helden des Alltags, der „neuen Normalität“ oder guten Taten beschäftigen, werden ab dem 14. September in einer digitalen Ausstellung zu sehen sein, gab Kate in einem Instagram-Video bekannt.