20.000 Steyrer noch eine Woche ohne Trinkwasser

Auch in Oberkappel hapert´s

Auch in Oberkappel (Bezirk Rohrbach) ist Geduld gefragt. Vor zwei Wochen wurden Verunreinigungen im Wasser festgestellt. „Den Grund kennen wir noch nicht. Wir haben mit der Chlorierung begonnen und hoffen, dass am Montag alles in Ordnung ist“, so VP-Ortschef Manuel Krenn.