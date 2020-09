NHL-Play-off: Nächste Niederlage für Raffl-Klub

Die Philadelphia Flyers haben am Sonntagabend (Ortszeit) im Play-off der Eastern Conference der National Hockey League (NHL) in Toronto mit einem 2:3 gegen die New York Islanders im „Best-of-Seven“ weiter an Terrain verloren. Die Islanders führen damit bereits 3:1 und könnten in der nächsten Partie bereits die Entscheidung herbeiführen.