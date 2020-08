Genussradeln mit Highlights in Linz

1906 errichtet, begeistert die Grottenbahn noch immer ihre Besucher

Was wäre Linz ohne seinen 539 Meter hohen Hausberg? Am besten erklimmen lässt er sich mit der Pöstlingbergbahn, einer der steilsten Adhäsionsbahnen Europas. Oben angekommen, taucht man ein in die zauberhafte Welt der Grottenbahn. Nach der Drachenfahrt geht es in die Märchenwelt. Die Darstellung des Linzer Hauptplatzes im Kleinformat zur Zeit der Jahrhundertwende versetzt die Besucher in die Vergangenheit zurück. Auf halbem Weg zum Pöstlingberg trifft Alt und Jung auf den Zoo Linz, der 600 Tiere beherbergt.