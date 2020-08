Steirischer Tourismus im Juli sogar mit einem Plus

„Lage bleibt angespannt“

„Das Juli-Ergebnis ist ein Hoffnungsschimmer für den heimischen Tourismus in einem außergewöhnlichen Jahr. Es zeigt auch, dass unsere Bemühungen im Werben um heimische Gäste erfolgreich waren. Diese Entwicklung darf aber keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass zahlreiche Betriebe nach wie vor mit enormen Herausforderungen konfrontiert sind und die Lage angespannt bleibt“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) über die Halbzeit in der Sommersaison.