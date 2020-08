Vergewaltigungsversuch: Schüler (14) verurteilt

Der Bursche hatte das Mädchen am 20. Februar von der Schule nach Hause begleitet, was die Schülerin am Montag vor Gericht als „völlig unnötig“ bezeichnete. Als er dann auch noch mit in die Wohnung der Familie des Mädchens kommen wollte, regelrecht darauf drängte, lehnte die Schülerin einmal mehr ab und ging in die Wohnung.