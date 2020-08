Ehrlich, hätten Sie Lewis Hamilton erkannt?

„Einmalig und nie dagewesen“

Seine Trittsicherheit in Sachen Styling mag diskussionswürdig erscheinen - Hamiltons Leistungen auf dem Asphalt sind unbestritten, für Ex-Mercedes-Sportchef Norbert Haug sogar schon unerreicht. „Was Lewis an Konstanz und Können seit mittlerweile 14 Jahren in der Formel 1 aufführt, ist einfach einmalig und nie zuvor dagewesen“, sagte der 67-jährige Haug in einem Interview dem Internetportal „Sport1.de“ (Samstag).