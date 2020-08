Lebensmittelvergiftung! Doppler/Horst geben auf

Clemens Doppler und Alexander Horst haben am Samstag beim Turnier der Beachvolleyball-World-Tour in Baden (1*) vor ihrem Zwischenrundenmatch aufgegeben. Doppler habe seit zwei Nächten an einer Lebensmittelvergiftung laboriert, teilte das Team der Ex-Vizeweltmeister mit. Deren Gegner Christoph Dressler/Alexander Huber stiegen kampflos ins Viertelfinale auf.